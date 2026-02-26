Haberler

Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı

Güncelleme:
Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler İzmir'de düzenlenen törenle anıldı.

Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler İzmir'de düzenlenen törenle anıldı.

Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekleri Federasyonu, Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Teşkilatı ve Karabağlar Belediyesi tarafından Salih Omurtak Mahallesi'ndeki Hocalı Anıtı önünde anma programı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Türkiye Dairesi Başkanı Cavid İsmayil, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan halkının en ağır günlerinden birinin 26 Şubat olduğunu söyledi.

Kanayan yaralarını sarma gücüne eriştiklerini vurgulayan İsmayil, "Tam 28 yıl sonra kahraman Azerbaycan ordusu, Türkiye başta olmakla müttefiklerinin desteğiyle bu toprakları yeniden aldı. Biz yalnız savaş meydanında kazanmaya çalıştık ve buna nail olduk, sivillere dokunmadık. Bu da aslında Türk'ün adaletidir. Tanrı bir daha Türk dünyasına Hocalı soykırımı gibi bir acı yaşatmasın." diye konuştu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da Hocalı'da bebekler, çocuklar, yaşlılar ve masumların katledildiğini belirtti.

Hocalı'da insanlık suçunun işlendiğini vurgulayan Kınay, "Ne yazık ki insanlık suçları, bu katliamlar dünyanın farklı yerlerinde savaş adı altında masumları kirletiyor. Savaş kirletir, öldürür, yok eder, parçalar. Bizler yaşamak, yaşatmak için ama bir arada omuz omuza barışı savunmak için uğraşırken birilerinin savaşında hep masumları kaybediyoruz. Anıtımız yıllar geçse de bize bunları hatırlatmak için var." dedi.

Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Ambarcı da Azerbaycan Türkleri olarak kendilerine yapılan iyiliği de kötülüğü de hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından "Men Hocalıyam" tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar anıta karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
