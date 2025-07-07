Ho Chi Minh Kentinde Yangın: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

HANOİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam'ın güneyindeki Ho Chi Minh kentinde bir konut sitesinde çıkan yangının ardından bir binanın çöken çatısı, 6 Temmuz 2025.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Vietnam'ın güneyindeki Ho Chi Minh kentinde bir konut sitesinde pazar gecesi geç saatlerde çıkan yangında 2 çocuk ve 6 yetişkin olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: VNA/Xinhua aracılığıyla)