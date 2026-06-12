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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi uygulama arazisinde buğday ve arpa hasadı yapıldı

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Amik Ovası'ndaki uygulama arazisinde 850 dönüm buğday ve 250 dönüm arpa hasadı gerçekleştirildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) uygulama arazisinde buğday ve arpa hasadı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tarımsal araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetleri yürüten Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Amik Ovası'ndaki uygulama arazisine 850 dönüm buğday ve 250 dönüm arpa ekildi.

Yetiştirilen ürünler hasat edildi.

Hasada, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Can, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mert, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Konuşkan ile Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Ertekin katıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük
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