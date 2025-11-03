HKÜ Game Jam 2025: Oyun Geliştiriciler 48 Saat Boyunca Yarıştı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, HKÜ Dijital Oyun Tasarımı Topluluğu, HKÜ IEEE Topluluğu ve HSD Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen "HKÜ Game Jam 2025" etkinliği, 21 takım ve 120 oyun geliştiricinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Telafi" temasıyla düzenlenen etkinlik, panelle başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, yazılım geliştirme, teknoloji ve inovasyon alanlarında liderlik yapmaya kararlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"HKÜ Game Jam 2025, yalnızca bir oyun geliştirme etkinliği değil aynı zamanda ekip ruhunu, sabrı ve üretkenliği besleyen bir deneyim oldu. Öğrencilerimiz, 'Telafi' teması altında sadece oyun üretmediler, birlikte düşünmeyi, çözüm üretmeyi ve geleceği şekillendirmeyi de başardı."

HKÜ Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Batu Duru ise Game Jam etkinliklerinin öğrenciler için çok değerli deneyimler sunduğunu belirterek, "HKÜ Game Jam, öğrencilerimizin teknik becerilerini, takım çalışması yetkinliklerini ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmeleri açısından çok önemli bir fırsat. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimiz hem üretmenin keyfini yaşıyor hem de oyun endüstrisindeki profesyonel süreçleri deneyimleme imkanı buluyor." değerlendirmesinde bulundu.

48 saat süren yoğun maratonun sonunda 1'lik ödülünü "Pickup Studio", 2'lik ödülünü "Entity", 3'lük ödülünü "Yasin Öztürk" takımları kazandı.

Mansiyon ödülleri ise "İdea Core Craft" ve "Tanhu" ekiplerine verildi.

Ödül törenine HKÜ Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknokent Genel Müdürü İpek Yardım ile jüri üyeleri ve oyun geliştiriciler katıldı.