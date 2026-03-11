Haberler

Hkp Genel Başkanı Nurullah Efe, Adli Kontrol Kararıyla Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, 'Cumhurbaşkanına hakaret' nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Efe'nin yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

(ANKARA) –"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gece saatlerinde evinden gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gece saat 02.00'de evinden gözaltına alınan Efe, emniyette ve savcılıktaki işlemlerinin ardından işlemlerinin tutuklama istemiyle İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildi. Hakimlik, Efe'nin yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Efe'nin ifadesinde "Meşru bir Cumhurbaşkanı yoktur, çıkardığı bütün kararnameler fakedir. Meşru bir Cumhurbaşkanı olmadığı için hakaret etmiş olmam da söz konusu değildir" dediği öğrenildi.

