"Hızır Acil" lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti
"Hayat Devam Ediyor" şarkısıyla bir dönem viral olan "Hızır Acil" lakaplı Hızır Atalay, yaşamını yitirdi.

  • Hızır Atalay, 'Hayat Devam Ediyor' şarkısıyla tanınan ve sosyal medyada 'Hızır Acil' lakabıyla bilinen bir kişiydi.
  • Hızır Atalay hayatını kaybetti.
  • Hızır Atalay'ın cenaze detayları henüz netleşmedi.

"Hayat Devam Ediyor" şarkısıyla tanınan ve sosyal medyada "Hızır Acil" lakabıyla hafızalara kazınan Hızır Atalay hayatını kaybetti. Kendine has tarzı ve içten yorumuyla bir dönem büyük bir kitleye ulaşan Atalay'ın vefat haberi, sevenleri ve takipçileri arasında derin üzüntü yarattı.

"HAYAT DEVAM EDİYOR" ŞARKISIYLA TANINMIŞTI

Samimi videolarıyla bilinen Hızır Atalay, özellikle "Hayat Devam Ediyor" performansı sırasında sergilediği doğal tavırlarla dijital dünyanın fenomen isimlerinden biri haline gelmişti. Sanatçının cenaze detayları henüz netleşmezken, sosyal medya üzerinden çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

