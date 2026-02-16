Haberler

Hizbullah lideri Kasım, silahlarını teslim etmeyeceklerini yineledi

Güncelleme:
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'a sunulan uluslararası yardımların koşullu olduğunu belirterek, silahlarını teslim etmeyeceklerini vurguladı. ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine karşı direnmeye hazır olduklarını açıkladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, silahlarını teslim etmeyeceklerini yineleyerek, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri konusunda da "fedakarlığa hazır" olduklarını söyledi.

Kasım, yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan'a sunulan yardımların genelde koşullu olduğunu ifade etti.

Uluslararası bazı tarafların Lübnan ordusunu, İsrail yerine Hizbullah'la karşı karşıya getirmek için silahlandırdığını savunan Kasım, "Lübnan ordusuna olabilecek herhangi bir destek, Lübnan'ın karar alma bağımsızlığı için olmalı, büyük güçlerin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmemelidir." dedi.

Hizbullah'ın silahlarına değinen Kasım, silahlarını teslim etmeyi reddettiklerini yineleyerek şunları söyledi:

"Savaş tehditleri bizleri teslim alamayacak. Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşı savunmaya hazırdır. Direnişin silahları, İsrail'in geniş çaplı saldırılar başlatmasına engel olan caydırıcı bir etkiye sahip."

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerine de işaret eden Kasım, "Tahran, ABD'nin tehditlerine karşı direndi. Bunun tıpkı Gazze ve Lübnan'da olduğu gibi bölgeye de etkileri olacak, çünkü bir tek düşman var, o da İsrail'dir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a saldırması durumunda Hizbullah'ın sergileyeceği tutuma da değinen Kasım, "Çatışma sürecindeki duruşumuzun açık olduğunu düşünüyorum ve fedakarlık için hazır olmaya kararlıyız." dedi.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine - Güncel
