Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ile çatışmalar yaşanıyor

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleriyle çatışmaya girdiğini ve çatışmaların sürdüğünü duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleriyle çatışmaya girdiklerini ve çatışmaların sürdüğünü duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde İsrail birliklerinin hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hıyam ilçesinde Hizbullah mensuplarının İsrail askerleriyle doğrudan çatışmaya girdiği aktarıldı.

Açıklamada, çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusu başkent Beyrut'u da kapsayan hava saldırılarının yanı sıra Lübnan'ın güneyinde karadan işgalini sürdürüyor.

Bölgedeki İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
