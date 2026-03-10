Suriye resmi haber ajansı: Hizbullah, Suriye ordusu mevzilerine Lübnan topraklarından topçu saldırısı düzenledi

Hizbullah'ın Lübnan topraklarından, başkent Şam'ın güneybatısındaki Sergaya beldesinin çevresindeki Suriye ordusu mevzilerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'ya bilgi veren Ordunun Operasyonlar Komutanlığı, Hizbullah'ın Lübnan topraklarından Sergaya beldesi çevresindeki Suriye ordusu noktalarına topçu saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Komutanlık, Hizbullah'ın sınır bölgesine takviye birlikler gönderdiğini ve Suriye ordusunun da oluşan durumu değerlendirdiğini kaydetti.

Saldırının ardından Suriye ordusunun Lübnan ordusu ile iletişime geçtiği ve Suriye topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli adımların atılacağı vurgulandı.