Haberler

Suriye resmi haber ajansı: Hizbullah, Suriye ordusu mevzilerine Lübnan topraklarından topçu saldırısı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, Lübnan topraklarından Suriye'nin Sergaya beldesindeki ordu mevzilerine topçu saldırısı düzenledi. Suriye ordusu, durumu değerlendirmek için Lübnan ordusu ile iletişime geçti.

Hizbullah'ın Lübnan topraklarından, başkent Şam'ın güneybatısındaki Sergaya beldesinin çevresindeki Suriye ordusu mevzilerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'ya bilgi veren Ordunun Operasyonlar Komutanlığı, Hizbullah'ın Lübnan topraklarından Sergaya beldesi çevresindeki Suriye ordusu noktalarına topçu saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Komutanlık, Hizbullah'ın sınır bölgesine takviye birlikler gönderdiğini ve Suriye ordusunun da oluşan durumu değerlendirdiğini kaydetti.

Saldırının ardından Suriye ordusunun Lübnan ordusu ile iletişime geçtiği ve Suriye topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu

İran'a şimdiye kadar ki en büyük saldırı! Şehirler aynı anda vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin

İran ABD'nin hamlesine bu sözlerle meydan okudu
Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen 'Görmedim' dedi

168 kız çocuğu can vermişti! Görüntülere rağmen verdiği yanıt skandal
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var