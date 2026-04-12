Haberler

Hizbullah, İsrail ordusuna karşı 33 saldırı düzenlediklerini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, gün içinde İsrail ordusuna karşı insansız hava araçları ve roketlerle 33 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılar, Lübnan'ın güneyinde çeşitli bölgelere ve İsrail'in kuzeyine gerçekleştirildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna karşı saldırıların sürdürüldüğü, bazı bölgelerde çatışmalara girildiği ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Taybe, Raşaf, Kuzuh, Ayn İbil, Dibil, Beyt Lif, Beyyada, Meys el-Cebel ve Şema beldelerinde İsrail askerlerinin ve araçlarının hedef alındığı belirtildi.

Şamran Tepesi ve Bint Cubeyl'in doğu kesiminde çatışmaların yaşandığı, Lübnan'ın güneyindeki Balat bölgesinde de İsrail birliklerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kenti ile Yiron, Kiryat Şimona, Beit Hillel, Rosh Pina, Karmiel, Dafna, Goren, Metula, Avivim, Dishon, Şilomi, Yuval ve Gaaton yerleşimlerine saldırılar düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, İsrail ordusuna Meron Üssü ile işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Katzrin ve el-Alika yerleşimlerinin hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız

Fırtına koptu kopacak! İran'dan Trump'a rest: Savaşırsanız...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı

Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk'tan çok konuşulacak yorum
Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı

Adliyede akılalmaz olay! Adli emanetten çaldıklarıyla bakın ne yaptı
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı

Bizzat Netanyahu da gitti! İsrail tankları o bölgeye girdi
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı

Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk'tan çok konuşulacak yorum
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek

2. Lig'e yükseldiler! Sadettin Saran'dan tribünde sürpriz destek