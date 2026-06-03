Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık İsrail'in kuzeyinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere ve Lübnan'ın güneyindeki İsrail birliklerine yönelik bir dizi saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, İsrail'in kuzeyindeki Berket el-Merc bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin roket salvosuyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu, gün içerisinde Lübnan'ın başkenti Beytut yakınlarında yer alan Halde bölgesinde bir araca hava saldırısı düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'da İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" duyurmuştu.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine saldırılar

Açıklamalarda ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki Hıyam kentinde bulunan İsrail askerleri ve askeri araçlarının İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.

Adise beldesine bağlı Cell el-Hammar bölgesindeki, Bayyada, Reşaf ve Doğu Zavtar çevresindeki İsrail askerlerinin toplanma noktaları ile Yuhmur Şakif ve Doğu Zavtar çevresinde konuşlu İsrail ordusuna ait lojistik araçlar, askeri araçlar ve bir Merkava tankının roket, topçu atışları ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah ayrıca, İsrail güçlerinin Reşaf beldesinden Heddase yönüne ilerleme girişiminde bulunduğunu, söz konusu birliğin topçu atışları ve roketlerle vurulmasının ardından geri çekilmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan'da, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 516 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.