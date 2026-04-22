Hizbullah: Ateşkesi İhlal Eden İsrail'e Roket ve İha Saldırısı Düzenledik

BEYRUT, 22 Nisan (Xinhua) -- Hizbullah, İsrail'in Kefr Giladi yerleşimindeki bir topçu mevzisini roket ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı. Salı günü akşam saatlerinde düzenlenen saldırı, yürürlükteki ateşkese rağmen bölgede gerilimin yeniden yükseldiği anlamına geliyor.

Gruptan yapılan açıklamaya göre saldırıda, Lübnan'ın Yahmer el-Şakif kasabasına yönelik son İsrail topçu ateşinin yapıldığı nokta hedef alındı. Saldırının, sivillere yönelik saldırılar ve Lübnan'ın güneyinde evlerin yıkılması da dahil olmak üzere, ateşkesin yürürlüğe girdiği günden itibaren İsrail'in sık sık gerçekleştirdiği ateşkes ihlallerine karşılık olarak düzenlendiği belirtildi.

Haftalarca süren yoğun sınır ötesi çatışmaların ardından, ABD'nin desteğiyle İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes yapılmıştı. Perşembe gece yarısı yürürlüğe giren ateşkes an itibarıyla kırılganlığını sürdürüyor.

