Hizbullah, İsrail'e İHA ve füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini açıkladı

Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılara misilleme olarak İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a yönelik saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'deki Miron Üssü'nün yerel saatle 06.30'da kamikaze İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah ayrıca, eş zamanlı olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Nafah Üssü'nün de çok sayıda füzeyle vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a 2 Mart'tan bu yana yoğun hava saldırıları düzenliyor.