Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İsrail ordusunun Lübnan'daki işgalinin genişlemesi ve ateşkes ihlallerine karşılık yapıldığı bildirildi.

Kiryat Şimona yerleşim biriminin roketlerle üç kez hedef alındığı aktarılan açıklamada, bölgede İsrail ordusuna ait altyapı tesislerinin vurulduğu belirtildi.

İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Şumera ve Yaara askeri noktalarına da insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde hava operasyonlarının komuta edildiği Meron Üssü'nün füze saldırısıyla hedef alındığı, Safed kentindeki askeri altyapının da vurulduğu kaydedildi.

Lübnan'daki İsrail güçlerine saldırılar

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesine bağlı Ganduriye beldesinde ilerlemeye çalışan İsrail güçlerine saldırı yapıldığı ve kurulan pusuyla patlayıcı düzeneklerinin infilak ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, Dibbin beldesindeki İsrail ordusuna ait güçlere yönelik topçu ve roket saldırıları yapıldığı belirtildi.

Zavtar eş-Şarkiyye ve Yahmar eş-Şakif bölgelerinde ilerlemeye çalışan İsrail ordusu birliklerinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, bu unsurlara karşı çeşitli saldırılar düzenlendiği bilgisi verildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.