Haberler

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in askeri hedeflerine 6 saldırı düzenlediğini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in askeri hedeflerine 6 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. 2 Mart'tan bu yana yapılan toplam saldırı sayısının 150'ye ulaştığı belirtildi. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 570'e yükseldi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in askeri hedeflerine 6 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail'e yönelik saldırı sayısının 150'ye ulaştığı belirtildi.

Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı sınır hattına yakın Aytarun beldesine doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerleri ile akşam saatlerinde çatışma çıktığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu bölgedeki İsrail askerlerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Merkaba bölgesinde bulunan İsrail askerlerine de roketlerle saldırıldığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki el-Marac noktasına da saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, geceden beri İsrail ordusunun farklı noktalarda toplam 6 saldırıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
ABD'li senatörden 'kara harekatı' iddiası: Büyük endişe duyuyorum

Gizli toplantıdan çıkıp uykularını kaçıran iddiayı gündeme getirdi
İran'dan kıyamet senaryosu: Tarihin en büyük petrol krizi kapıda

İran'dan kıyamet senaryosu gibi sözler: Tarihin en büyük krizi kapıda
İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı

İranlı kadın futbolcuların camdan yaptıkları işaret her şeyi anlatıyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Rusya'nın İsfahan'daki Başkonsolosluğu saldırılarda hasar gördü

İsfahan saldırısı Putin'i de çileden çıkardı
Milei'den çok konuşulacak sözler: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum

İran savaşında tarafını çok tartışılacak sözlerle açıkladı