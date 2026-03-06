Haberler

Hizbullah, bugün İsrail'e roket ve İHA'larla 18 saldırı düzenlediğini duyurdu

Hizbullah, bugün İsrail'in kuzeyine ve Lübnan'ın içine roket ve İHA'larla 18 saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılar, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine ve Lübnan'ın içine kadar ilerleyen güçlerine bugün roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 18 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kesimleri ile ülkenin birçok bölgesine yönelik hava saldırılarına karşılık İsrail'in kuzeyini hedef alan eylemlerine dikkat çekildi.

Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan Katsavia Üssü'nün bir dizi İHA'yla hedef alındığı aktarılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ilerleyen İsrail askerlerinin de roketlerle vurulduğu ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Ami'ad Üssünün de bir dizi kamikaze İHA'yla hedef alındığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 5 yerleşim alanına da roketlerle saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bugün İsrail'e toplam 18 roket ve İHA saldırısının yapıldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 23 yerleşim biriminin tahliye edilmesi uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Omar Alothmani
