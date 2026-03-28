Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve 3 tankı hedef aldık

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve 3 Merkava tankına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılar, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin de hedef alındığını bildirdi.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Zarua, Hazzan, Taybe ve Dibil beldelerinde İsrail askerleri ile İsrail ordusuna ait 3 Merkava tankının hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyine yönelik saldırıların da sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Malikiye, Avivim ve Şilomi yerleşimlerinin roketlerle vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki orduya ait Kuzey Bölge Komutanlığı Karargahı ile Ya'ra Kışlasının roket ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürürken, Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ile İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
