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Hizbullah'ta Yeni Lider: Naim Kasım

Hizbullah'ta Yeni Lider: Naim Kasım
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İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah'ın yerine Hizbullah'ın yeni genel sekreteri Naim Kasım olarak atandı.

(ANKARA) - İsrail tarafından öldürülen Hasan Nasrallah yerine Hizbullah'ın genel sekreteri Naim Kasım oldu.

Hizbullah, İsrail tarafından öldürülen eski lideri Hasan Nasrallah'ın yerine, yardımcısı Naim Kasım'ın seçildiğini duyurdu. İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerine gerçekleştirdiği bir saldırıda, Nasrallah'ın ardından Hizbullah liderı olarak atanması beklenen Haşim Safiyüddin'i öldürmüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hasan Nasrallah İsrail

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

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