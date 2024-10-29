Hizbullah'ta Yeni Lider: Naim Kasım

(ANKARA) - İsrail tarafından öldürülen Hasan Nasrallah yerine Hizbullah'ın genel sekreteri Naim Kasım oldu.

Hizbullah, İsrail tarafından öldürülen eski lideri Hasan Nasrallah'ın yerine, yardımcısı Naim Kasım'ın seçildiğini duyurdu. İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerine gerçekleştirdiği bir saldırıda, Nasrallah'ın ardından Hizbullah liderı olarak atanması beklenen Haşim Safiyüddin'i öldürmüştü.