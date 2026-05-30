Hizbullah'ın attığı roketlerin denize düşmesi plajdaki İsraillilerde korkuya neden oldu

Lübnan'daki Hizbullah'ın ateşlediği roketler İsrail'in kuzeyindeki Nahariye'de denize düştü; plajdaki İsrailliler korkuyla kaçıştı. İsrail ordusu, roket ve insansız hava araçlarının önlendiğini açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Hizbullah roketlerinin denize düştüğü noktalardan dumanlar yükseldiği görüldü.

Roketler düştüğü sırada oluşan patlama sesleri ve yükselen dumanların ardından denize giren İsrailliler, korkuya kapılarak kaçtı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyinde birçok kez sirenler çaldığı aktarıldı.

Açıklamada, Hizbullah tarafından fırlatılan insansız hava aracı ve roketlerin önlendiği, bir kısmının ise açık alanlara düştüğü ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Hizbullah'ın hedefli atışlarına karşı hazırlık yaptığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
