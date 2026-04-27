Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait tank ve iş makinesini İHA'yla hedef aldık

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait bir iş makinesi ile bir tankı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi ve işgal ettiği bölgelerde evleri yıkmasına karşılık olarak saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Bint Cubeyl ilçesinde evlerin yıkılmasında kullanılan İsrail'e ait D9 tipi askeri buldozerin İHA'yla hedef alındığı ve "doğrudan isabet" sağlandığı ifade edildi.

İlk saldırıdan yarım saat sonra Kantara beldesinde İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın yine İHA ile başarılı bir şekilde vurulduğu aktarıldı.

İsrail açıklaması

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerine doğru patlayıcı yüklü İHA fırlattığı ve askerlerin hemen yanında patladığı kaydedildi. Açıklamada, saldırıda yaralanan olmadığı ileri sürüldü.

Ayrıca, bugün erken saatlerde Lübnan'ın güneyinde işgal edilen alandaki İsrail askerlerine doğru fırlatılan bir İHA'nın ise önlendiği iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.