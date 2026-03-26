Haberler

Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde 19 İsrail tankını hedef aldık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldede İsrail ordusuna ait 19 tankı hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldede İsrail ordusuna ait 19 tankı hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, dün İsrail hedeflerine 87 saldırı düzenlendiği bildirildi.

Gece saatlerinde Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı ve Tel Aviv'in kuzeyindeki Askeri İstihbarat Birimi'ne ait kışlanın füzelerle hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Adir Dağı bölgesi, Nehariye, Kiryat Şimona, Metula, Liman, Krayot Şamir ve Misga Am beldelerine roketler ve İHA'larla saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Tefnin ile Dado üslerinin yanı sıra Taberiye Gölü yakınındaki Poria Üssü ve Lübnan'ın güneydoğusundaki sınır kasabası Hul'nın karşısında yer alan Menara ve El-Abbad yerleşimlerinin hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nakura, Alma eş-Şaab, Deyr Siryan, Kavzeh, Kantara, Taybe ve Dibil kentlerinde İsrail birliklerinin roketler ve İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.

Özellikle Kantara beldesinde İsrail askerleri ile şiddetli çatışmaların çıktığı, Deyr Siryan, Kantara, Taybe ve Dibil beldelerinde 19 İsrail tankının roketlerle vurulduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
