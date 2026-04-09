Hizbullah, Lübnan'da ateşkesi kabul etmeyen İsrail'e karşı saldırılarını sürdürdü

Hizbullah, İsrail'in ateşkese uymadığı gerekçesiyle İsrail'in kuzeyine yönelik saldırıları sürdürdüğünü ve Lübnan'ın güneyinde de İsrail askerlerini hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları durana kadar karşılık vermeye devam edecekleri belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Taybe-Deyr Siryan yolunda bir Merkava tankının hedef alındığı, Şema, Raşaf, Merkeba ve Taybe beldelerinde de saldırıların sürdürüldüğü aktarıldı.

Bint Cubeyl ilçesinde çarşıya doğru ilerleyen İsrail zırhlı aracının yakın mesafeden patlayıcılarla hedef alındığı kaydedilen açıklamada, İsrail askerleriyle çatışmaların yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusunun kuzeyindeki Kiryat Şimona, Metula, Misgav Am, Yesud Hamala, Menara, Avivim, Şilomi, Shomera, Yuval, Malikiye, Kabri, Maalot Tarshiha yerleşimleri ile Nehariye kentine saldırıların düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu hedeflerine gün içinde en az 35 saldırının yapıldığı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil edilmediğini savunmuştu.

İsrail ordusu da Lübnan'ı hedef alan saldırılarını sürdürüyor.