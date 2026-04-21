Hizbullah: Ateşkesi ihlal eden İsrail'e ait bir noktayı hedef aldık

Hizbullah, İsrail ordusunun ateşkesi 200'den fazla kez ihlal ettiğini öne sürerek Kfar Giladi'deki bir topçu noktasını roket ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu ise Hizbullah'ın saldırılarına karşılık verdiğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi 200'den fazla kez ihlal ettiği" ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Rab Telatin bölgesinde İsrail askerlerine saldırdığını öne sürmüş ve buna karşılık roketlerin fırlatıldığı rampayı hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
