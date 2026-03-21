Haberler

Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde bir İsrail tankını hedef aldık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, İsrail ordusuyla devam eden çatışmalarda Lübnan'ın Nakura beldesinde bir tankı hedef aldı. Çatışmaların yoğun duman altında sürdüğü bildiriliyor.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna karşı saldırıların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde İsrail askerlerinin ve İsrail ordusuna ait Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığı ve yoğun duman altında İsrail ordusunun tankı almaya çalıştığı aktarıldı.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde Nakura beldesinde yoğun dumanın yayıldığı görülüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinde çatışmaların sürdüğü, Alma eş-Şaab, Mercayun'daki Balat mevkii ve Merkaba beldesinde de İsrail birliklerinin roket ve İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye, Kiryat Şimona, Avivim ve Yuval yerleşimlerine roket ve İHA saldırılarının düzenlendiği, Taberiye Gölü çevresindeki 2 askeri üssün de hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in Safed kentindeki Kuzey Komutanlığı Karargahı'na 2 kez roketlerle saldırı düzenlendiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
