Hizbullah 110'dan fazla İsrail askerini öldürdü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü bir şekilde çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'a yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Lübnan'a kara saldırılarının başladığı ekim ayından itibaren İsrail ordusuna yapılan karşı saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı.

110 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, ekimden bu yana 110'dan fazla İsrail askerinin hayatını kaybettiği, bin 50'den fazla askerin de yaralandığı öne sürüldü. Kara saldırıları sürecinde İsrail'in 48 Merkava tankı, 9 askeri buldozer, 2'şer askeri cip, zırhlı araç ve asker taşıyıcısının imha edildiği bildirildi.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: 3 BİN 544 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan açıklamada İsrail'in Hafya şehrinin Karyut bölgesi ve Safed kentindeki askeri bölgelere saldırılarına işaret edilen açıklamada 4 ayrı olayda 21 İsrail askerinin hedeflendiği kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 8 Ekim 2023'ten bu yana 902'si kadın ve çocuk, 212'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 544 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 36 kişi ise yaralandı.