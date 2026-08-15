Hizbullah: Netanyahu'nun Savaş Tırmandırması

Hizbullah, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik son saldırılarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı tırmandırma, iç siyasi konumunu güçlendirme ve seçim hedeflerine hizmet etme isteğini yansıttığını belirtti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sonucu 11 kişinin hayatını kaybetmesi ve 19 kişinin yaralanmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail'in sivilleri hedef alması ve saldırıların gerçekleştiği bölgeleri genişletmesinin, Netanyahu'nun "savaşı tırmandırma, iç siyasi konumunu güçlendirme, seçim hedeflerine hizmet etme ve aşırı sağın taleplerini karşılama isteğini yansıttığı" vurgulandı.

Lübnan makamlarına İsrail'in saldırılarını durdurmak için mevcut imkanları araştırma çağrısı yapan Hizbullah, doğrudan müzakere sürecinin sürdürülmemesini istedi.

Hizbullah, "İsrail, saldırılarının, ihlallerinin ve oldu bittiler dayatma girişimlerinin devam edemeyeceğini iyi anlamalı. Bunlara Lübnan'ı, halkını, egemenliğini ve ulusal onurunu savunacak şekilde karşılık verilecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail savaş uçaklarının sabah erken saatlerinde, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ve Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu ayrıca Ali et-Tahir Tepesi'ni fosforlu mühimmatla vurmuş, Nebatiyye el-Fevka beldesindeki Öğretmenler Enstitüsü ve Hüseyni Kulübü çevresine de iki hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu, saldırıların Lübnan'ın güneyinde "güvenlik bölgesi" olarak nitelendirdiği Ali et-Tahir Tepeleri bölgesinde Hizbullah tarafından gerçekleştirilen bir eyleme karşılık düzenlendiğini iddia etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik saldırılarının müzakere sürecine ve ABD'nin çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik çabalarına "açık bir mesaj" oluşturduğunu belirtmişti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA