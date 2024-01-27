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Hizbullah'tan İsrail'e saldırı

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Hizbullah, İsrail'in Cel el-Alem ve El-Abad askeri noktalarına füze atışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyi üzerinden sınırdaki İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Buna göre Hizbullah, İsrail'e ait Cel el-Alem ve El-Abad askeri noktalarına füze atışı gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN ASKERİ NOKTALARI HEDEF ALINDI

İsrail'in Gazze'deki bombardımanı sonrası gerilimin daha da tırmanışa geçtiği Hizbullah- İsrail arasında yeni bir saldırı yaşandı. İsrail'e düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapan Hizbullah, Cel el-Alem ve El-Abad askeri noktalarına füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 171 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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