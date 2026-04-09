Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve bir askeri aracı hedef aldık

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Taybe beldesinde İsrail askerlerini ve bir askeri aracı hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Taybe'de bir eve konuşlanan İsrail askerlerinin sabah saatlerinde hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Taybe'de İsrail'e ait Namer tipi bir askeri araca da saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Öte yandan Hizbullah, gece geç saatlerde İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık İsrail'in kuzeyindeki sınır bölgesinde yer alan Manara yerleşimine roket saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.