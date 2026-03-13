Haberler

Hizbullah, İsrail ordusuna füzeli saldırılar düzenlediğini açıkladı

Güncelleme:
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait askeri hedeflere roketli saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık olarak yapıldığı belirtildi. Saldırılarda bazı bölgelerdeki İsrail askerleri hedef alındı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattı ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna ait askeri hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada saldırılara ilişkin bilgilere yer verildi.

Saldırıların İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Hizbullah unsurlarının Lübnan'ın güneyindeki Merkeba beldesi karşısındaki Merc mevkiinde bulunan İsrail askerlerini iki kez roket atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Hiyam kenti yakınlarında ve kentin güneyinde bulunan bir bölgeki İsrail askerlerinin roketlerle hedef alındığı, Hamamis Tepesi'nin yanı sıra Halle el-Asafir bölgesinde konuşlu İsrail askerlerine de roketli saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Kefr Giladi yerleşimi yakınlarında bulunan İsrail askerlerini de roket atışlarıyla hedef aldığına işaret edildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyi, Bekaa bölgesi ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
