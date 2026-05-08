Haberler

Hizbullah'ın roket saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah'ın roketleri İsrail'in kuzeyindeki Hayfa, Celile ve Nehariye gibi bölgeleri hedef aldı. Hava savunma sistemleri bazı roketleri engellerken, saldırılarda ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken misillemede bulunan Hizbullah'ın roketleri nedeniyle Hayfa kenti başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

Yedioth Ahronot gazetesi, Hizbullah'ın roket saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti, Celile ve Nehariye bölgelerinin yanı sıra çok sayıda yerleşimde sirenlerin çaldığını yazdı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin atılan roketlerden birini engellediği, diğerlerinin ise açık alana düştüğü belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan roket saldırısında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, iki gün önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıya misilleme beklediğini duyurmuştu. İsrail, saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmet Ali Balut'u hedef alarak öldürdüğünü iddia etmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi

Görüntüler tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi
Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son

Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor! Yıkım da var para cezası da
Özgür Özel'in kızı cübbeyi giydi

Özel'in yüzünü güldüren gelişme
Görüntü tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi

Görüntüler tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi

Real Madrid büyüklüğüne yakışanı yaptı

Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler