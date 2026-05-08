Hizbullah'ın roket saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken misillemede bulunan Hizbullah'ın roketleri nedeniyle Hayfa kenti başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

Yedioth Ahronot gazetesi, Hizbullah'ın roket saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti, Celile ve Nehariye bölgelerinin yanı sıra çok sayıda yerleşimde sirenlerin çaldığını yazdı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin atılan roketlerden birini engellediği, diğerlerinin ise açık alana düştüğü belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan roket saldırısında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, iki gün önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıya misilleme beklediğini duyurmuştu. İsrail, saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmet Ali Balut'u hedef alarak öldürdüğünü iddia etmişti.