Haberler

Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan açıklarında seyreden bir İngiliz savaş gemisinin, Hizbullah tarafından hedef alındığı iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre Hizbullah unsurları, İsrail donanmasına ait olduğunu değerlendirdikleri gemiye yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi.

"İSRAİL’ AİT SANIP İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİNE FÜZE ATTILAR"

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün haberinde, Hizbullah'ın Lübnan kıyılarına yaklaşık 112 kilometre (70 mil) açıkta seyreden bir İngiliz savaş gemisini hedef aldığı iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

İsrail makamlarının İngiliz savaş gemisinin hasar gördüğüne ilişkin değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.

İngiltere'den ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Askeri gemide gri renk kamoflaj icindir... Onune ole kirmizi ejderha cizdilerse, kabak gibi belli olur...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Ortadoğu ve bataklik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

