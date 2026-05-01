Hizbullah'ın dron saldırısında, Lübnan'ın güneyinde 2 İsrail askeri yaralandı

Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail ordusuna yönelik düzenlediği patlayıcı yüklü dron saldırısında 2 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen olayda 2 askerin hafif yaralandığı belirtildi.

Hizbullah'ın dron saldırısında yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail'in kuzeyine sızan Hizbullah dronları nedeniyle bazı bölgelerde sirenler çaldı, İsrail ordusu 3 hava hedefini önlediğini ileri sürdü.

Bir başka olayda, Hizbullah'ın patlayıcı yüklü dronunun Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerinin yakınına düştüğü, patlamada yaralanan olmadığı iddia edildi.

Lübnan'ın güneyinde 40'tan fazla saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde son 24 saatte Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü 40'tan fazla hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, vurulan 40'tan fazla yapının içerisinde komuta merkezleri ve askeri yapıların yer aldığı öne sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.