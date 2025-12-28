Hizbullah: Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması İsrail ve ABD'nin projesi

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ordusunun silahların devlet tekelinde toplanmasına yönelik planına bir kez daha karşı çıkarak, söz konusu planın "İsrail-ABD projesi" olduğunu söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Kasım, ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde düzenlenen bir etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı.

Kasım, "Silahsızlandırma, resmi olarak 'silahın devlet tekelinde toplanması' olarak adlandırılsa bile İsrail-ABD projesidir." ifadesini kullandı.

Hizbullah ve İslami direnişin, Lübnan ordusu ve halkın desteğiyle yalnızca güneyi değil, Lübnan'ın tamamını özgürleştirdiğini belirten Kasım, silahlarını teslim etmeyeceklerini bir kez daha yineledi.

Silahların toplanması süreci

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya bu yönde bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında ise ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Planın ilk aşaması, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngörüyor. Ancak Hizbullah, silahlarını teslim etmeyeceğini çeşitli açıklamalarında dile getiriyor.