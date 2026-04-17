Hizbullah: Ateşkes İhlali İhtimaline Karşı Elimiz Tetikte Olacak

Hizbullah, Lübnan'da ilan edilen geçici ateşkese dair yaptığı açıklamada, İsrail'den gelebilecek olası ihlallere karşı hazır olduğunu belirtti. Örgüt, ateşkes sürecinde her türlü saldırıya karşı tetikte olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Hizbullah, Lübnan'da ilan edilen geçici ateşkese ilişkin, "örgütün İsrail'den gelebilecek olası ihlallere karşı hazır olduğu" açıklamasını yaptı.

Hizbullah tarafından Telegram üzerinden paylaşılan açıklamada, örgütün ateşkes sürecinde "her türlü ihanet ve saldırı ihtimaline karşı hazır" olduğunu, ateşkesin ihlali ihtimaline karşı ellerinin "tetikte" olacağını belirtti. Açıklamada ayrıca, 2 Mart ile 16 Nisan günleri arasında İsrail'e karşı toplam 2 bin 184 operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah'ın, ateşkes görüşmelerine dahil olmadığı, İsrail'in müzakereleri Lübnan hükümetiyle yürüttüğü belirtiliyor. Gece saatlerinde duyurulan ateşkese ilişkin değerlendirmede bulunan Hizbullah, ateşkesin "Lübnan'ın tüm topraklarını kapsaması gerektiğini" ve İsrail'e herhangi bir hareket serbestisi tanımaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
