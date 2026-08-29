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Hizan Kaymakamı köy ziyaretlerinde bulundu

Hizan Kaymakamı köy ziyaretlerinde bulundu
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BİTLİS (AA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köy buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köy buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Sağınlı Köyü'nü ziyaret eden Öztürk, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

Öztürk, ziyaretinin ardından Sarpkaya Köyü'nde devam eden asfalt çalışmalarını da yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Öztürk'e, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, AK Parti İlçe Başkanı Kasım Özdemir ve köy muhtarları eşlik etti.

Kaynak: AA
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