Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede bir araya geldiği ailelerin taleplerini dinledi. Özçelik, trafik kazasında vefat eden Ayten Özdemir'in Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Aile bireylerine başsağlığı dileyen Özçelik, daha sonra şehit Abdülhamit Özcan'ın eşi Hüsna Özcan ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede bir araya geldiği ailelerin taleplerini dinledi.

Özçelik, trafik kazasında vefat eden Ayten Özdemir'in Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Aile bireylerine başsağlığı dileyen Özçelik, daha sonra şehit Abdülhamit Özcan'ın eşi Hüsna Özcan ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Çocuklarla ilgilenen ve ailenin taleplerini dinleyen Özçelik, "Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını daima yaşatacağız. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazilerimizin anne, baba, eş ve çocukları baş tacımızdır. Onlar bizlere şehitlerimizin kıymetli emanetleridir." dedi.

Özçelik'e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti.