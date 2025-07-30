Hizan Kaymakamı Bilgin Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Hizan Kaymakamı Bilgin Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, köy ziyaretleri yaparak vatandaşların taleplerini dinliyor. Kaymakam Bilgin, Akşar, Keçeli, Ağılözü, Akçevre ve Ürünveren köylerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Bilgin, Akşar, Keçeli, Ağılözü, Akçevre ve Ürünveren köyleri ile bunlara bağlı bazı mezraları ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Bilgin, fırsat buldukça köyleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Bilgin'e ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fazlı Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Şiar Gümüş ve bazı muhtarlar eşlik etti.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar

8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.