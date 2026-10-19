Hizan'da Muhtarlar Günü için tören düzenlendi, Kaymakam Öztürk muhtarlarla buluştu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla tören düzenlendi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapıldı; kurum amirleri ve muhtarlar katıldı, Kaymakam Mete Öztürk tören sonrası muhtarlarla buluştu.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı'nın bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla sona eren törene kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Törenin ardından Kaymakam Mete Öztürk, muhtarlarla bir araya geldi.
Kaynak: AA