Hizan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclisi karla mücadeleyi görüştü

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Bitlis'in Hizan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın yıl sonu olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mete Öztürk başkanlığında öğretmenevinde düzenlenen toplantıda köylerde yapılan yatırımlar, kış mevsiminde yapılacak karla mücadele çalışmaları ele alındı.

Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ve gelecek yıl yapılması planlanan yatırım ve hizmetler de değerlendirildiği toplantıya, muhtarlar ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak: AA