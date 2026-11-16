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Hizan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclisi karla mücadeleyi görüştü

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Hizan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yıl sonu olağan meclis toplantısı Kaymakam Mete Öztürk başkanlığında yapıldı. Toplantıda köy yatırımları, kışın yapılacak karla mücadele ile sahipsiz hayvan çalışmaları ve gelecek yılın yatırımları görüşüldü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın yıl sonu olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mete Öztürk başkanlığında öğretmenevinde düzenlenen toplantıda köylerde yapılan yatırımlar, kış mevsiminde yapılacak karla mücadele çalışmaları ele alındı.

Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ve gelecek yıl yapılması planlanan yatırım ve hizmetler de değerlendirildiği toplantıya, muhtarlar ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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