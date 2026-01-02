Bitlis'te kar nedeniyle Panor Dağı'nda mahsur kalan doğal gaz tankeri kurtarıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle Panor Dağı'nda mahsur kalan doğal gaz tankeri, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Ekipler, bölgede ulaşımın aksamaması için çalışmalara devam ediyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle Panor Dağı'nda mahsur kalan doğal gaz tankeri ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Tatvan-Hizan kara yolunda aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 2 bin rakımlı Panor Dağı'nda doğal gaz tankeri mahsur kaldı.
Sürücünün yardım istemesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun tipiye rağmen 4 saatte yolu açtı.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkarılan tanker ilçe merkezine hareket etti.
Ekipler ulaşımda aksamaların yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.