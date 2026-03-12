Haberler

Hizan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen programda İstiklal Marşı okunarak anıldı, şiir dinletileri ve video gösterimleri yapıldı, dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü " dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, şiir dinletisi ve video gösterimi yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye takdim edilmesiyle sona eren programa, Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, Cumhuriyet savcısı Elif Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

