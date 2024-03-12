Hizan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi
Bitlis'in Hizan ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar, şiirler ve oratoryo gösterisi yer aldı. Programa ilçe yöneticileri, jandarma ve emniyet yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Hizan Kültür Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu.
Slayt gösteriminin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Nurhalil Özçelik tarafından hediyeleri verildi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, Emniyet Müdürü İlker Çınar, Cumhuriyet Savcısı İsmail Özcan, kurum amirleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.