Hizan'da İlköğretim Haftası programı düzenlendi

Hizan'da İlköğretim Haftası programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis’in Hizan ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında program düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında program düzenlendi.
Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.
Programa Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Osman Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan ve kurum amirleri katıldı
Kaynak: AA