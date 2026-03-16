Bitlis'te kaya parçalarının kapattığı yol açıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan yol, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda açıldı.
Çayır-Yelkıran-Bozpınar grup köy yoluna yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaya parçalarını temizledi.
Ekipler, çalışmanın ardından güzargahta trafiği sağladı.
Kaynak: AA / Orhan Alca