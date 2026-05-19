Hizan'da 40 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü yapıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde, 40 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde ilçe sakinleri ve protokol üyeleri marşlar söyleyerek bayram coşkusunu yaşadı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Akşam saatlerinde stadyum önünde toplanan ilçe sakinleri açtıkları 40 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde ilçe merkezinde kortej yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşe katılarak marş söyleyen gençler, bayramın coşkusunu yaşadı.

Yürüyüşe, Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca
