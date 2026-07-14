Haberler

Hizan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Hizan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Hizan'da Müftülükçe düzenlenen mevlit programında Kur'an ve Mevlid-i Şerif okundu, şehitler ve gaziler için dua edildi. Kaymakam Öztürk, şehit ailelerini ziyaret ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Hizan Müftülüğünce Merkez Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

15 Temmuz şehitleri ve gazileri için dua edilmesiyle sona eren programın ardından Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, kurum amirleriyle, şehit güvenlik korucuları Mustafa Derince ile Salih Güven'in ailelerini ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden Öztürk, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Programa, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Sancar Aydın ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Sevgilisini döve döve öldürdü

Öfke nöbeti cinayetle bitti: Sevgilisini döve döve ölüme gönderdi!
Ugochukwu'dan sonra bir yıldız daha! Dünya bu transferi konuşur

Ugochukwu'dan sonra bir yıldız daha! Dünya bu transferi konuşur
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak

İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü