Hizan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Hizan Müftülüğünce Merkez Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

15 Temmuz şehitleri ve gazileri için dua edilmesiyle sona eren programın ardından Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, kurum amirleriyle, şehit güvenlik korucuları Mustafa Derince ile Salih Güven'in ailelerini ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden Öztürk, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Programa, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Sancar Aydın ve kurum amirleri katıldı.