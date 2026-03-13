Hizan Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Bitlis'te Hizan Belediyesi, loder ile 3 katı atık toplama aracını filosuna ekleyerek hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Yahya Şam, yeni araçların etkin hizmet sağlamada önemli rol oynayacağını belirtti.
Bitlis'te Hizan Belediyesi, loder ile 3 katı atık toplama aracını filosuna kattı.
Belediye Başkanı Yahya Şam, yeni araçların, hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yapılmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Araçların yol yapım çalışmaları, kar temizleme faaliyetleri ve altyapı hizmetlerinde kullanılacağını belirten Şam, belediyenin hizmet kapasitesini arttırmaya çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Orhan Alca