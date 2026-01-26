Haberler

Otoyolda aşırı hız ve akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 45 bin TL ceza

Hatay'da, motosikletinin ön tekerini kaldırarak hız sınırını aşan İ.A., sosyal medyada paylaştığı görüntü sonrası toplamda 45 bin 693 TL ceza aldı.

İlçedeki otoyolda motosikletiyle 174 kilometre hızla ilerleyen İ.A., aracının ön tekerini kaldırdığı anları görüntüleyip sanal medyada paylaştı. Paylaşımı ihbar kabul eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.'yı gözaltına aldı. İ.A.'ya, akrobasi hareketleri ve hız ihlali yapıp plakasız araç kullandığı gerekçesiyle toplamda 45 bin 693 TL ceza kesildi. Sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
