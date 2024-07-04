Hitit Üniversitesi ve Çorum SGK İl Müdürlüğü Emekliler Yılı İçin İş Birliği Yapacak

Hitit Üniversitesi ile Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü arasında "Emekliler Yılı" kapsamında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlerde iş birliği yapmak üzere protokol imzalandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi, topluma hizmet faaliyetleri kapsamında emeklilere yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler planladı.

Çorum SGK İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek faaliyetleri kapsayan protokol, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum SGK İl Müdürü Ömer Tök tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belertti.

Tök ise iş birliğinin önemine değinerek, emeklilere yönelik protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.