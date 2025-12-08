Haberler

Çorum'da "Transkranial Manyetik Stimülasyon" tedavisi başladı

Çorum'da 'Transkranial Manyetik Stimülasyon' tedavisi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, majör depresyon ve anksiyete bozuklukları için Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS) tedavisine başladı. TMS uygulamasının güvenli olduğu ve yan etkilerinin az olduğu bildirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, majör depresyon ve anksiyete bozukluklarının tedavisinde "Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS)" uygulamasına başlandığı bildirildi.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, TMS'nin güvenli olduğu, yan etkilerinin en alt seviyede bulunduğu ve modern psikiyatri alanında önemli bir tedavi seçeneği olarak kabul edildiği belirtildi.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç'in TMS birimini ziyaret ederek bilgi aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TMS, beynin belirli bölgelerine manyetik uyarılar göndererek duygu durum, dikkat ve ağrı algısı gibi fonksiyonların düzenlenmesine yardımcı olmakta ve özellikle ilaç tedavilerinden yeterli yanıt alamayan hastalar için umut verici bir alternatif sunmaktadır. TMS uygulamasının en önemli avantajları arasında hastaların işlem sırasında tamamen uyanık olmaları, seansların kısa sürmesi ve tedavi sonrası günlük yaşamlarına hemen dönebilme fırsatlarının olmasıdır. Ayrıca tedavi sırasında görülen yan etkiler genellikle hafif ve kısa süreli olup, hastalar tarafından iyi tolere edilmektedir."

TMS cihazının hizmete sunulmasıyla hastaların uzak merkezlere gitme zorunluluğunun ortadan kalktığı belirtildi.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Armut'a erişim engeli getirildi

Yüz binlerce üyesi olan site, Türkiye'de erişime engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
title