Çorum'da 'Transkranial Manyetik Stimülasyon' tedavisi başladı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, majör depresyon ve anksiyete bozukluklarının tedavisinde "Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS)" uygulamasına başlandığı bildirildi.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, TMS'nin güvenli olduğu, yan etkilerinin en alt seviyede bulunduğu ve modern psikiyatri alanında önemli bir tedavi seçeneği olarak kabul edildiği belirtildi.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç'in TMS birimini ziyaret ederek bilgi aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TMS, beynin belirli bölgelerine manyetik uyarılar göndererek duygu durum, dikkat ve ağrı algısı gibi fonksiyonların düzenlenmesine yardımcı olmakta ve özellikle ilaç tedavilerinden yeterli yanıt alamayan hastalar için umut verici bir alternatif sunmaktadır. TMS uygulamasının en önemli avantajları arasında hastaların işlem sırasında tamamen uyanık olmaları, seansların kısa sürmesi ve tedavi sonrası günlük yaşamlarına hemen dönebilme fırsatlarının olmasıdır. Ayrıca tedavi sırasında görülen yan etkiler genellikle hafif ve kısa süreli olup, hastalar tarafından iyi tolere edilmektedir."

TMS cihazının hizmete sunulmasıyla hastaların uzak merkezlere gitme zorunluluğunun ortadan kalktığı belirtildi.